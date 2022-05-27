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США заказали еще партию "Стингеров" для Украины, - СМИ

Фото: США заказали еще партию "Стингеров" для Украины (defence.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Пентагон заказал у компании Raytheon Technologies еще одну партию переносных зенитных комплексов "Стингер". Их планируют отправить в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно документу, который получило агентство Reuters, в среду Пентагон заключил с компанией контракт на поставку комплексов "Стингер".

В документе не говорится о сроках исполнения заказа, но по оценкам агентства, доставка "Стингеров" в Украину может занять около месяца.

Напомним, американские "Стингеры" очень эффективно проявили себя в войне Украины с Россией. В частности, на днях украинские военные со "Стингера" сбили российский Су-25 в небе Луганской области.

Позже выяснилось, что за штурвалом сбитого Су-25 был отставной генерал-майор военно-космических сил России.

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