США замовили ще партію "Стінгерів" для України, - ЗМІ

Пентагон замовив у компанії Raytheon Technologies ще одну партію переносних зенітних комплексів "Стінгер". Їх планують відправити в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Відповідно до документу, який отримало агентство Reuters, у середу Пентагон уклав з компанією контракт на поставку комплексів "Стінгер".
У документі не йдеться про терміни виконання замовлення, але за оцінками агентства, доставка "Стінгерів" в Україну може зайняти близько місяця.
Нагадаємо, американські "Стінгери" дуже ефективно проявили себе у війні України з Росією. Зокрема, днями українські військові зі "Стінгера" збили російський Су-25 у небі Луганської області.
Пізніше з'ясувалося, що за штурвалом збитого Су-25 був відставний генерал-майор військово-космічних сил Росії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.