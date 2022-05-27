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США замовили ще партію "Стінгерів" для України, - ЗМІ

Фото: США замовили ще партію "Стінгерів" для України (defence.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Пентагон замовив у компанії Raytheon Technologies ще одну партію переносних зенітних комплексів "Стінгер". Їх планують відправити в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відповідно до документу, який отримало агентство Reuters, у середу Пентагон уклав з компанією контракт на поставку комплексів "Стінгер".

У документі не йдеться про терміни виконання замовлення, але за оцінками агентства, доставка "Стінгерів" в Україну може зайняти близько місяця.

Нагадаємо, американські "Стінгери" дуже ефективно проявили себе у війні України з Росією. Зокрема, днями українські військові зі "Стінгера" збили російський Су-25 у небі Луганської області.

Пізніше з'ясувалося, що за штурвалом збитого Су-25 був відставний генерал-майор військово-космічних сил Росії.

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