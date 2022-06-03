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В США заговорили о возобновлении переговоров между Украиной и Россией, - CNN

Фото: переговоры (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

США и союзники регулярно встречаются для обсуждения потенциальных рамок прекращения огня в Украине. Среди условий - нейтралитет Украины по НАТО и урегулированию с Россией вопроса Крыма и Донбасса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Из-за длительной войны в Украине, США и их союзники снова отмечают необходимость урегулирования конфликта путем переговоров для прекращения войны, поскольку конфликт переходит в свой 100-й день, и ни одна из сторон не ожидает четкой победы.

В последние недели официальные лица США регулярно встречались со своими британскими и европейскими коллегами, чтобы обсудить потенциальные рамки прекращения огня и прекращения войны путем переговоров.

Одно из условий - предложенное Италией в конце прошлого месяца. Эта структура предусматривает обязательства Украины к нейтралитету в отношении НАТО в обмен на определенные гарантии безопасности и переговоры между Украиной и Россией относительно будущего Крыма и Донбасса.

Посол США в ООН Линда Томас Гринфилд заявила журналистам в начале этой недели, что итальянская условие является "одной из тех инициатив, которые мы, безусловно, хотели бы, чтобы закончилась эта ужасная война и ужасные нападения на украинский народ". Но двое американских чиновников сообщили CNN, что США на самом деле не поддерживают предложение Италии.

В любом случае, американские и западные чиновники говорят CNN, что растет обеспокоенность тем, что если россияне и украинцы не вернутся к переговорам и не достигнут соглашения, война затянется - потенциально на годы.

Напомним, украинцы в течение 100 дней полномасштабного вторжения России после восьми лет войны продолжали бороться за три слова - мир, победа и Украина.

Переговоры между Украиной и Россией возобновятся тогда, когда российские переговорщики перестанут находиться под своей же пропагандой.

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Война в Украине