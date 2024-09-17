США загальмували постачання зброї Україні. Джерела у Вашингтоні назвали причину

Як зазначає видання, дефіцит призвів до того, що в адміністрації Джо Байдена залишилося 6 мільярдів доларів на озброєння та амуніцію Україні, але Пентагон не має інвентарю, який він готовий поставити, повідомили CNN два американські чиновники.

"Йдеться про запаси, які є у нас на складах, про те, що просять [українці], і про те, чи зможемо ми задовольнити ці запити тим, що у нас є нині", не впливаючи на готовність, сказав один із чиновників.

За словами генерал-майора Пета Райдера, прессекретаря Пентагону, Пентагон попросив Конгрес дати йому більше часу, щоб витратити ці гроші, перш ніж вони закінчаться наприкінці вересня. Це різка зміна порівняно з минулою зимою, коли адміністрація благала законодавців щодо додаткового фінансування для підтримки України проти вторгнення Росії.

Обмежені запаси

"Поповнення також є проблемою", – сказав чиновник. США нарощують виробництво ключових позицій, таких як 155-мм боєприпаси та ракетні системи Patriot, як для постачання в Україну, так і для поповнення американських запасів. Але це багаторічний процес, який не зможе швидко задовольнити зростаючий попит.

До війни в Україні США виробляли близько 15 тисяч 155 мм артилерійських снарядів щомісяця. З відкриттям нових заводів та виробничих ліній США тепер виробляють 40 тисяч снарядів на місяць. Але Пентагону все одно знадобиться більше року, щоб досягти своєї мети у 100 тисяч снарядів щомісяця. Процес нарощування виробництва йде за графіком, але він займе роки, вимагаючи нових потужностей, розширених заводів та готовності Конгресу виділити гроші.

Україна відчуває вплив дефіциту озброєння, за словами президента Володимира Зеленського. Під час зустрічі Контактної групи з оборони України в Німеччині цього місяця Зеленський повідомив США та іншим союзникам, що постачання обіцяних систем ППО просуваються надто повільно, і попередив про "значний" дефіцит життєво важливої допомоги.

Невеликі пакети

У квітні Конгрес виділив адміністрації Байдена додаткові 13,4 млрд доларів для використання спеціально для відправки Україні зброї та обладнання з американських запасів. Але Міністерство оборони не змогло використати все через відсутність відповідних поставок, з якими воно готове розлучитися, не ризикуючи власною готовністю до США, повідомили чиновники CNN.

У квітні Пентагон оголосив, що направить до Києва безпосередньо з американських запасів зброю та техніку на суму до 1 млрд доларів після того, як Конгрес нарешті ухвалив додатковий пакет фінансування для України.

Проте з того часу вартість кожного пакету військової допомоги Україні значно зменшилася: жоден не перевищив 400 млн доларів, а більшість склала від 125 млн до 250 млн доларів. У 2022 і 2023 роках Пентагон регулярно оголошував про пакети на суму від 600 млн доларів до 800 млн доларів, а найбільший пакет склав 2,85 млрд доларів у січні 2023 року.

Інший американський чиновник зазначив, що адміністрація не змогла отримати постачання із запасів Міністерства оборони протягом перших чотирьох місяців року через затримку Конгресу у затвердженні додаткового фінансування. Чиновник також сказав, що США намагаються не відправляти Україні надто багато за один раз.

"Існують обмеження на те, як швидко ми можемо вивести обладнання, не впливаючи на боєздатність, що є однією з причин, через які пакети розподіляються з різницею", - сказав чиновник. Також існують обмеження, додав чиновник, на те, як швидко Україна може прийняти обладнання та ефективно його розподілити.

Чиновник додав, що США, як і раніше, намагаються оголошувати про новий пакет допомоги приблизно кожні два тижні, і Україна "підтримує це, оскільки вважає, що отримання нових пакетів кожні два тижні підвищує моральний дух".

Міністр оборони Ллойд Остін пообіцяв продовжити надавати військову підтримку Україні та оголосив про новий пакет допомоги у розмірі 250 млн доларів на зустрічі в Німеччині цього місяця. Остін визнав на зустрічі, що США працюють над нарощуванням виробництва та "прискоренням постачання" в Україну. "Час має вирішальне значення, особливо з наближенням зими, - сказав Остін. І ми всі маємо посилити нашу підтримку - і швидко".