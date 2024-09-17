США затормозили поставки оружия Украине. Источники в Вашингтоне назвали причину

Как отмечает издание, дефицит привел к тому, что у администрации Джо Байдена осталось 6 миллиардов долларов на вооружение и амуницию Украине, но у Пентагона нет инвентаря, который он готов поставить, сообщили CNN два американских чиновника.

"Речь идет о запасах, которые есть у нас на складах, о том, что просят [украинцы], и о том, сможем ли мы удовлетворить эти запросы тем, что у нас есть в настоящее время", не влияя на готовность, сказал один из чиновников.

По словам генерал-майора Пэта Райдера, пресс-секретаря Пентагона, Пентагон попросил Конгресс дать ему больше времени, чтобы потратить эти деньги, прежде чем они истекут в конце сентября. Это резкое изменение по сравнению с прошлой зимой, когда администрация умоляла законодателей о дополнительном финансировании для поддержки Украины против вторжения России.

Ограниченные запасы

"Пополнение также является проблемой", - сказал чиновник. США наращивают производство ключевых позиций, таких как 155-мм боеприпасы и ракетные системы Patriot, как для поставок в Украину, так и для пополнения американских запасов. Но это многолетний процесс, который не сможет быстро удовлетворить растущий спрос.

До войны на Украине США производили около 15 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов ежемесячно. С открытием новых заводов и производственных линий США теперь производят 40 тысяч снарядов в месяц. Но Пентагону все равно понадобится больше года, чтобы достичь своей цели в 100 тысяч снарядов ежемесячно. Процесс наращивания производства идет по графику, но он займет годы, требуя новых мощностей, расширенных заводов и готовности Конгресса выделить деньги.

Украина ощущает влияние дефицита вооружений, по словам президента Владимира Зеленского. Во время встречи Контактной группы по обороне Украины в Германии в этом месяце Зеленский сообщил США и другим союзникам, что поставки обещанных систем ПВО продвигаются слишком медленно, и предупредил о "значительном" дефиците жизненно важной помощи.

Небольшие пакеты

В апреле Конгресс выделил администрации Байдена дополнительные 13,4 млрд долларов для использования специально для отправки Украине оружия и оборудования из американских запасов. Но Министерство обороны не смогло использовать все из-за отсутствия соответствующих поставок, с которыми оно готово расстаться, не рискуя собственной готовностью США, сообщили чиновники CNN.

В апреле Пентагон объявил, что направит в Киев напрямую из американских запасов оружие и технику на сумму до 1 млрд долларов после того, как Конгресс наконец принял дополнительный пакет финансирования для Украины.

Однако с тех пор стоимость каждого пакета военной помощи Украине значительно уменьшилась: ни один не превысил 400 млн долларов, а большинство составило от 125 млн до 250 млн долларов. В 2022 и 2023 годах Пентагон регулярно объявлял о пакетах на сумму от 600 млн долларов до 800 млн долларов, а самый большой пакет составил 2,85 млрд долларов в январе 2023 года.

Другой американский чиновник отметил, что администрация не смогла получить поставки из запасов Министерства обороны в течение первых четырех месяцев года из-за задержки Конгресса в утверждении дополнительного финансирования. Чиновник также сказал, что США стараются не отправлять Украине слишком много за один раз.

"Существуют ограничения на то, как быстро мы можем вывести оборудование, не влияя на боеготовность, что является одной из причин, по которой пакеты распределяются с разницей", - сказал чиновник. Также существуют ограничения, добавил чиновник, на то, как быстро Украина может принять оборудование и эффективно его распределить.

Чиновник добавил, что США по-прежнему пытаются объявлять о новом пакете помощи примерно каждые две недели, и Украина "поддерживает это, поскольку считает, что получение новых пакетов каждые две недели повышает моральный дух".

Министр обороны Ллойд Остин пообещал продолжить оказывать военную поддержку Украине и объявил о новом пакете помощи в размере 250 млн долларов на встрече в Германии в этом месяце. Остин признал на встрече, что США работают над наращиванием производства и "ускорением поставок" в Украину. "Время имеет решающее значение, особенно с приближением зимы, - сказал Остин. И мы все должны усилить нашу поддержку - и быстро".