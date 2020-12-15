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В США зафиксировали первый случай COVID-19 у дикой норки

Автор: Андрей Козловский

Министерство сельского хозяйства США подтвердило первый случай заражения коронавирусом дикого животного. Инфекцию обнаружили у норки в штате Юта.

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Об этом сообщает BBC.

Как сообщается, коронавирус был зафиксирован у норки во время эпидемиологического наблюдения за дикой средой вокруг ферм, где были зарегистрированы случаи инфицирования. Это первый случай заражения SARS-CoV-2 у дикого животного на свободном выгуле.

В ведомстве подчеркнули, что образцы для анализа были взяты у нескольких представителей разных видов диких животных, их тесты показали отрицательный результат.

Министерство уже уведомило Всемирную организацию здравоохранения о недавнем случае заражения, однако указало, что на данный момент доказательств широкого распространения коронавируса среди диких популяций животных вокруг норковых ферм нет.

Напомним, ранее в Дании выявили 214 случаев передачи нового коронавируса от норок человеку. Из-за нового штамма мутировавшего коронавируса правительство приняло решение уничтожить всех норок в стране.

Во Всемирной организации здравоохранения заявляли, что такое решение правительства было поспешным.

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