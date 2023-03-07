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У США задоволені ефектом цінової стелі на російську нафту

Фото: Джозеф Байден та Амос Хохштейн (flickr.com.statephotos)
Автор: Олександр Білоус

Цінові обмеження, запроваджені країнами G7 та союзниками, щоб змусити Росію продавати свою нафту та нафтопродукти зі знижкою, працюють добре.

Про це заявив спеціальний координатор президента США з міжнародних енергетичних питань Амос Хохштейн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Я думаю, краса цього процесу в тому, що він працює і що російська нафта і російські товари торгуються нижче за граничну ціну", - сказав Хохштейн журналістам у кулуарах енергетичної конференції в Х'юстоні.

Росія, яка виробляє близько 10% світових запасів нафти, оголосила у лютому, що скоротить видобуток на 500 тисяч барелів на день, або близько 5% видобутку в Росії у відповідь на обмеження цін.

Хохштейн сказав, що скорочення мало вплинуло на ціни, які платили покупці за російську нафту.

США були раді бачити, що постачання російської нафти і палива йдуть до країн, на які не діють санкції щодо імпорту, поки ціна на них нижча за встановлену межу.

"Я не знаю, чому Росія скорочує виробництво. Я думаю, що ціна не так сильно зросла. Ми хочемо переконатися, що російські барелі є на ринку і торгуються з дисконтом", - сказав він.

Сполучені Штати були одним з архітекторів обмеження цін на російську нафту, метою якого було запобігти серйозним перебоям з поставками з Росії, але знизити доходи Москви від експорту нафти та палива.

Країни Великої сімки, Європейський союз та Австралія 5 грудня запровадили верхню межу цін на морські перевезення російської нафти, встановивши її на рівні 60 доларів за барель у рамках санкцій проти Росії за її вторгнення до України. Крім того, 5 лютого "Велика сімка" та союзники ввели цінову стелю на продаж російського палива.

Нагадаємо, міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що стеля цін на нафту з Росії послабила здатність Путіна вести війну.

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