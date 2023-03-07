В США довольны эффектом ценового потолка на российскую нефть

"Я думаю, прелесть этого процесса в том, что он работает и что российская нефть и российские товары торгуются ниже предельной цены", - сказал Хохштейн журналистам в кулуарах энергетической конференции в Хьюстоне.

Россия, производящая около 10% мировых запасов нефти, объявила в феврале, что сократит добычу на 500 тысяч баррелей в день, или около 5% добычи в России, в ответ на ограничение цен.

Хохштейн сказал, что сокращение мало повлияло на цены, которые покупатели платили за российскую нефть.

США были рады видеть, что поставки российской нефти и топлива идут в страны, на которые не действуют санкции в отношении импорта, пока цена на них ниже установленного предела.

"Я не знаю, почему Россия сокращает производство. Я думаю, что цена не так сильно выросла. Мы хотим убедиться, что российские баррели есть на рынке и торгуются с дисконтом", - сказал он.

Соединенные Штаты были одним из архитекторов ограничения цен на российскую нефть, целью которого было предотвратить серьезные перебои с поставками из России, но снизить доходы Москвы от экспорта нефти и топлива.

Страны Большой семерки, Европейский союз и Австралия 5 декабря ввели верхний предел цен на морские перевозки российской нефти, установив его на уровне 60 долларов за баррель в рамках санкций против России за ее вторжение в Украину. Кроме того, 5 февраля "Большая семерка" и союзники ввели ценовой потолок на продажу российского топлива.