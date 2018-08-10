В США был задержан миллиардер Генри Николас III

В Лас-Вегасе за подозрение в торговле героином, кокаином и метамфетамином был задержан сооснователь компании Broadcom

Американский миллиардер и сооснователь компании Broadcom Генри Николас III был задержан в Лас-Вегасе по подозрению в распространении наркотиков. Об этом сообщает Las Angeles Times.

Миллиардер был задержан в районе Las Vegas Strip, где находятся казино и гостиницы. Его заподозрили в торговле экстази, героином, кокаином и метамфетамином. Полицию вызвала охрана одного из отелей, когда обнаружила в номере наркотические вещества.

Вместе с Николасом была задержана женщина по имени Эшли Фарго В данный момент оба были выпущены под залог, а судебное заседание должно произойти в сентябре 2018.

Адвокат миллиардера заявил, что его команда будет проводить собственное расследование.

Напомним, в США арестовали подозреваемого в подготовке детей к атакам в школах. В тренировочном лагере обнаружили 11 детей в возрасте от года до 15 лет.