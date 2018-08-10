У США був затриманий мільярдер Генрі Ніколас III

У Лас-Вегасі за підозру в торгівлі героїном, кокаїном та метамфетаміном був затриманий співзасновник компанії Broadcom

Американський мільярдер і співзасновник компанії Broadcom Генрі Ніколас III був затриманий в Лас-Вегасі за підозрою у розповсюдженні наркотиків. Про це повідомляє Las Angeles Times.

Мільярдер був затриманий в районі Las Vegas Strip, де знаходяться казино і готелі. Його запідозрили в торгівлі екстазі, героїном, кокаїном та метамфетаміном. Поліцію викликала охорона одного з готелів, коли виявила в номері наркотичні речовини.

Разом з Ніколасом була затримана жінка на ім'я Ешлі Фарго В даний момент обидва були випущені під заставу, а судове засідання має відбутися у вересні 2018.

Адвокат мільярдера заявив, що його команда буде проводити власне розслідування.

Нагадаємо, у США заарештували підозрюваного у підготовці дітей до атак в школах. У тренувальному таборі виявили 11 дітей у віці від року до 15 років.