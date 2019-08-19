В США задержали трех человек за подготовку массовых расстрелов

Иллюстративное фото (nypost.com)

О потенциальных атаках правоохранители узнали из сообщений в социальных сетях

В Соединенных Штатах Америки задержали трех человек по подозрению в подготовке массовых расстрелов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

Сообщается, что в штате Коннектикут арестовали 22-летнего Брэндона Вагшола после того, как правоохранители из сообщений в Facebook узнали, что он готовит массовую стрельбу. В ходе обысков оперативники обнаружили в его доме несколько видов оружия, в том числе пистолет, винтовку, прицел с лазером, патроны, бронежилет, шлем и другое тактическое снаряжение.

Фото: Брэндон Вашгол (СNN)

В штате Флорида арестовали Тристана Скотт Уикса после того, как он отправил своей бывшей девушке несколько смс, в которых угрожал совершить массовую стрельбу. В частности, 25-летний мужчина написал, что хочет открыть огонь по большой толпе людей и уже определил для этого место.

"Школа - слабая цель. Я бы с большей вероятностью открыл огонь по большой толпе людей с расстояния трех миль. Я бы хотел побить мировой рекорд по самому длинному подтвержденному убийству", - информирует полиция о содержимом сообщения.

Фото: Тристан Скотт Уикс (СNN)

А в штате Огайо 20-летний Джеймс Патрик Рирдон был арестован по обвинению в угрозе расстрела в еврейском общинном центре Янгстауна. О том, что Рирдон готовит массовые расстрелы, полиция узнала из его аккаунтов в соцсетях. В ходе обысков правоохранители обнаружили у него тайник с оружием и боеприпасами. Рирдон был арестован и будет привлечен к суду в ближайшее время.

Фото: Джеймс Патрик Рирдон (СNN)

Напомним, 16 августа в университете Алабамы неизвестные устроили стрельбу. В результате два человека погибли и трое получили ранения.

Ранее в США в течение недели по меньшей мере восемь супермаркетов торговой сети Walmart получили угрозы о вооруженном нападении.