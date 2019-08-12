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В США в течение недели поступили угрозы в адрес восьми Walmart

Новости » Происшествия    12.08.2019 - 02:24
В США в течение недели поступили угрозы в адрес восьми Walmart
Фото: супермаркет Walmart (Wikipedia)

Все угрозы оказались ложными

В Соединенных Штатах в течение недели по меньшей мере восемь супермаркетов торговой сети Walmart получили угрозы о вооруженном нападении. Об этом сообщили представители местных властей, передает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

По словам властей, на протяжении недели поступало несколько ложных угроз расправы и проводились эвакуации покупателей, в частности в городе Винтер-Парк и округе Хиллсборо (штат Флорида), а также двух городах штата Техас и в двух городах штата Миссури.

Так, 4 августа в городе Гибсонтон (штат Флорида) 31-летний Уэйн Ли Паджетт позвонил в местный Walmart и угрожал приехать в ближайшую минуту и открыть стрельбу, но угроза оказалась ложной, а полиции удалось оперативно вычислить автора звонка.

Напомним, 11 августа в штате Флорида в США правоохранители арестовали 26-летнего Ричарда Клейтона, который угрожал устроить стрельбу в торговом центре Walmart. В департаменте законодательного надзора штата заявили, что "Клейтон верил в идеологию превосходства белой расы, и неоднократно оставлял угрозы в Facebook, используя фейковые аккаунты".

 

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