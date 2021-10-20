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В США задержали рекордное количество нелегалов за 35 лет

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Среда 20 октября 2021 21:54
В США задержали рекордное количество нелегалов за 35 лет Фото: В США задержали рекордное количество нелегалов за 35 лет (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Соединенных Штатах задержали более 1,7 миллиона мигрантов на границе с Мексикой в течение 2021 финансового года, который закончился в сентябре. Этот показатель является рекордным с 1986 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Из общего числа мигрантов 608 тысяч прибыли из Мексики, еще 657 тысяч - из стран Центральной Америки, а 367 тысяч - из Южной Америки.

Также много незаконных мигрантов из Гаити, Венесуэлы, Эквадора, Кубы, Бразилии (367 тысяч задержанных). Также было арестовано 309 тысяч мигрантов из Гондураса, 279 тысяч из Гватемалы и 96 тысяч из Сальвадора.

Годом ранее незаконные переходы через границу начали увеличиваться. А резко возросли через несколько месяцев после вступления в должность президента Джо Байдена - за девять месяцев были задержаны 1,3 млн мигрантов.

61% от всех задержанных были высланы из США.

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