В США задержали рекордное количество нелегалов за 35 лет

В Соединенных Штатах задержали более 1,7 миллиона мигрантов на границе с Мексикой в течение 2021 финансового года, который закончился в сентябре. Этот показатель является рекордным с 1986 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Из общего числа мигрантов 608 тысяч прибыли из Мексики, еще 657 тысяч - из стран Центральной Америки, а 367 тысяч - из Южной Америки.

Также много незаконных мигрантов из Гаити, Венесуэлы, Эквадора, Кубы, Бразилии (367 тысяч задержанных). Также было арестовано 309 тысяч мигрантов из Гондураса, 279 тысяч из Гватемалы и 96 тысяч из Сальвадора.

Годом ранее незаконные переходы через границу начали увеличиваться. А резко возросли через несколько месяцев после вступления в должность президента Джо Байдена - за девять месяцев были задержаны 1,3 млн мигрантов.

61% от всех задержанных были высланы из США.