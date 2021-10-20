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У США затримали рекордну кількість нелегалів за 35 років

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Середа 20 жовтня 2021 21:54
У США затримали рекордну кількість нелегалів за 35 років Фото: у США затримали рекордну кількість нелегалів за 35 років (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Сполучених Штатах затримали понад 1,7 мільйона мігрантів на кордоні з Мексикою протягом 2021 фінансового року, який закінчився у вересні. Цей показник є рекордним з 1986 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Із загального числа мігрантів 608 тисяч прибули з Мексики, ще 657 тисяч - з країн Центральної Америки, а 367 тисяч - з Південної Америки.

Також багато незаконних мігрантів з Гаїті, Венесуели, Еквадору, Куби, Бразилії (367 тисяч затриманих). Також було заарештовано 309 тисяч мігрантів з Гондурасу, 279 тисяч з Гватемали і 96 тисяч з Сальвадору.

Роком раніше незаконні переходи через кордон почали збільшуватися. А різко зросли через кілька місяців після вступу на посаду президента Джо Байдена - за дев'ять місяців були затримані 1,3 млн мігрантів.

61% від усіх затриманих були вислані з США.

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Сполучені Штати Америки
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