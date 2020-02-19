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В США задержали предполагаемого российского шпиона

Новости » Происшествия     19.02.2020 - 08:42
В США задержали предполагаемого российского шпиона
Иллюстративное фото (facebook.com/NYPD)

Российским шпионом может быть гражданин Мексики

Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки вчера, 18 февраля, заявило об аресте предполагаемого российского шпиона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По данным ведомства, неназванный российский чиновник в 2019 году завербовал гражданина Мексики и резидента Сингапура Эктора Алехандро Кабрера Фуэнтеса и поручил ему найти автомобиль, который принадлежит "источнику в правительстве США".

При прохождении контроля в аэропорту Майами правоохранители обнаружили на телефоне жены Фуэнтеса фотографии вышеупомянутого автомобиля, которые находились в папке с удаленными файлами. Фуэнтес признался, что сделал фото по указанию российского чиновника.

Кроме того, как установили правоохранители, Фуэнтес должен был арендовать недвижимость в районе Майами на чужое имя, также он несколько раз бывал в России, где получал указания от представителей властей.

Напомним, ранее сообщалось, что Ирландия подозревает спецслужбы России в ведении активной работы в стране и у ее берегов. Целью российских спецслужб определения точного местоположения оптико-волоконных кабелей, лежащих на дне океана и соединяющих Европу с Америкой.

Также РБК-Украина писало, что ФСБ России завербовало трех жителей Сумской области, среди которых бывший правоохранитель, учитель и работник одного из предприятий региона, входящего в государственный концерн "Укроборонпром".

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