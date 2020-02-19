У США затримали ймовірного російського шпигуна

Ілюстративне фото (facebook.com/NYPD)

Російським шпигуном може бути громадянин Мексики

Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки вчора, 18 лютого, заявило про арешт ймовірного російського шпигуна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За даними відомства, неназваний російський чиновник у 2019 році завербував громадянина Мексики та резидента Сінгапура Ектора Алехандро Кабрера Фуентеса та доручив йому знайти автомобіль, який належить "джерелу в уряді США".

Під час проходження контролю в аеропорту Маямі правоохоронці виявили на телефоні дружини Фуентеса фотографії вищезгаданого автомобіля, які знаходилися у теці з видаленими файлами. Фуентес зізнався, що зробив фото за вказівкою російського чиновника.

Крім того, як встановили правоохоронці, Фуентес повинен був орендувати нерухомість в районі Маямі на чуже ім'я, також він декілька разів бував в Росії, де отримував вказівки від представників влади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ірландія підозрює спецслужби Росії у веденні активної роботи в країні та біля її берегів. Метою російських спецслужб є визначення точного місця розташування оптико-волоконних кабелів, що лежать на дні океану і з'єднують Європу з Америкою.

Також РБК-Україна писало, що ФСБ Росії завербувало трьох жителів Сумської області, серед яких колишній правоохоронець, вчитель та працівник одного з підприємств регіону, яке входить до державного концерну "Укроборонпром".