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Ирландия заявила об активности российских шпионов

Новости » Происшествия     17.02.2020 - 08:47
Ирландия заявила об активности российских шпионов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Целью россиян является определение точного местоположения оптико-волоконных кабелей

Ирландские спецслужбы подозревают, что Россия ведет активную работу в стране и у ее берегов. Об этом сообщает DW, ссылаясь на издание Sunday Times.

Как отмечается, целью россиян является определение точного местоположения оптико-волоконных кабелей, лежащих на дне океана и соединяющих Европу с Америкой. Именно Ирландия является точкой, откуда исходят кабели связи, обеспечивающий интернет-трафик между континентами.

По данным SundayTimes, российские агенты могут проверять их на наличие слабых мест для возможных будущих диверсий.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила военнослужащего одной из боевых бригад Вооруженных сил Украины, который занимался шпионской деятельностью в пользу Российской Федерации.

Ранее РБК-Украина писало, что ФСБ России завербовала трех жителей Сумской области, среди которых бывший правоохранитель, учитель и работник одного из предприятий региона, которое входит в состав государственного концерна "Укроборонпром". Российские спецслужбы пытались получить актуальные сведения о местах расположения, дислоцированных в Сумской области военных частей.

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