В США задержали экс-вице-президента Олимпийского комитета России

Бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан американскими иммиграционными агентами в своем доме в Санни-Айлс-Бич (штат Флорида). Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на издание Miami Herald.

Как отмечается, иммиграционная и таможенная полиция США взяли Билалова под стражу рано утром во вторник.

Пресс-секретарь Интерпола в Вашингтоне, а также иммиграционная и таможенная полиция не комментируют это задержание.

Сообщается, что в период подготовки к Олимпиаде-2014 в Сочи по фактам выявленных злоупотреблений со стороны руководства ОАО "Курорты Северного Кавказа", расходования свыше 275 млн рублей вопреки интересам государства, а также их хищения, МВД возбудило уголовное дело в отношении гендиректора ОАО "КСК" Ахмеда Билалова.

Напомним, Комитет Всемирного антидопингового агентства сообщил, что Россия может быть отстранена от участия в летних Олимпийских и Паралимпийских играх в 2020 году в Токио.

Кроме того, Международный олимпийский комитет требует от России возврата 24 медалей. Российских спортсменов уличили в применении допинга на Играх 2008, 2012 и 2014 годов. Отмечается, что возвращены только пять медалей.