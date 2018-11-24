ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В США задержали брата президента Гондураса

Новости » Происшествия    24.11.2018 - 05:19
В США задержали брата президента Гондураса
Фото: президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес (Ocastellanos99)

Власти Гондураса заявили о готовности сотрудничать с американской полицией

В Соединенных Штатах в Майами задержали брата президента Гондураса Хуана Антонио Эрнандеса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт главы Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса.

"Сегодня гражданин Гондураса Хуан Антонио Эрнандес, брат нынешнего президента Республики Гондурас, был арестован в городе Майами, США", - говорится в заявлении на сайте.

Также отмечается, что власти Гондураса готовы к сотрудничеству в расследовании и предоставить любую необходимую американской полиции информацию, поскольку "президент и правительство Гондураса считают, что каждый должен сам нести ответственность за свои действия и ее нельзя перекладывать на других".

В сообщении не назвали причины задержания брата президента Гондураса, по информации СМИ Антонио Эрнандеса подозревали в связях с преступной организацией, занимающейся торговлей наркотиками.

Напомним, США ввели санкции против сына лидера проиранской шиитской организации в Ливане "Хезболла" Хасана Насруллы Джавада, который обвиняется в терроризме.

В США на распродаже к Черной пятнице произошла стрельба В Алабаме неизвестный устроил стрельбу в торговом центре
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиарестГондурас
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь