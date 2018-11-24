У США затримали брата президента Гондурасу

Фото: президент Гондурасу Хуан Орландо Ернандес (Ocastellanos99)

Влада Гондурасу заявила про готовність співпрацювати з американською поліцією

У Сполучених Штатах у Майамі затримали брата президента Гондурасу Хуана Антоніо Ернандеса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт глави Гондурасу Хуана Орландо Ернандеса.

"Сьогодні громадянин Гондурасу Хуан Антоніо Ернандес, брат нинішнього президента Республіки Гондурас, був заарештований у місті Майамі, США", - йдеться в заяві на сайті.

Також наголошується, що влада Гондурасу готова до співпраці в розслідуванні та надати будь-яку необхідну американській поліції інформацію, оскільки "президент і уряд Гондурасу вважають, що кожен повинен сам нести відповідальність за свої дії і її не можна перекладати на інших".

У повідомленні не назвали причини затримання брата президента Гондурасу, за інформацією ЗМІ, Антоніо Ернандеса підозрювали у зв'язках зі злочинною організацією, що займається торгівлею наркотиками.

Нагадаємо, США запровадили санкції проти сина лідера проіранської шиїтської організації в Лівані "Хезболла" Хасана Насрулли Джавада, який звинувачується в тероризмі.