США ввели санкции против сына лидера "Хезболлы"

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Он обвиняется в терроризме

США ввели санкции против сына лидера проиранской шиитской организации в Ливане "Хезболла" Хасана Насруллы Джавада, который обвиняется в терроризме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепа США.

В Госдепе сообщили, что Джавада в 2016 году занимался организацией теракта на Западном берегу реки Иордан, но силы безопасности смогли предотвратить и арестовать 5 человек, что были наняты им для выполнения операции.

Кроме Джавада под санкции попала организация Al-Mujahidin, которая с 2005 года базируется и действует в секторе Газа. Данная группа связана с "Хезболлой", которая предоставляет группе финансовую поддержку и занимается военной подготовкой ее бойцов, что после производят нападения на Израиль.

Также новые санкции коснулись еще четверых людей, что имеют отношение к "Хезболле". Это Шибле Мухсин Убайде аль-Зайди. Юсуф Хашим, Аднан Хуссейн Кавтарани и Мухаммед Абд-аль-Хади Фархате. Они обвиняются в том, что "возглавляют и координируют" разведывательную и финансовую деятельность "Хезболлы" в Ираке.

Напомним, США ужесточат санкции против Ирана. Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что с самого начала целью США было возведение экспорта нефти из Ирана до нуля.