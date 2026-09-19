США забрали Гренландію? Трамп заявив про укладання угоди з Данією

Президент Дональд Трамп заявив, що США, Данія та Гренландія уклали угоду, яка надає Вашингтону постійний контроль за безпекою в Гренландії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Truth Social.
"За моєю вказівкою ми працювали з представниками Данії та Гренландії, щоб гарантувати, що США назавжди володітимуть повною можливістю робити все необхідне в Гренландії для забезпечення безпеки Гренландії та Сполучених Штатів Америки", - написав Трамп.
За його словами, з цього моменту "жоден противник США ніколи не зможе мати базу у Гренландії, військову присутність" або здійснювати інвестиції без прямої письмової згоди Вашингтона.
У свою чергу, Сполучені Штати негайно розпочнуть процес створення великої військової присутності в Гренландії.
"Ця угода "на все життя", їй немає кінця! Ми дуже пишаємося тим, що тільки-но сталося, і все досягнуте сьогодні буде високо оцінено американським народом", - пише американський лідер.
Резюмуючи Трамп додав, що США з нетерпінням чекають на можливість співробітництва з народами Данії та Гренландії "заради чудового майбутнього з повагою до цієї великої і стратегічно важливої ділянки землі".
"Це здійснена мрія США, дуже важлива, історична та особлива", - підсумував глава Білого дому.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп після повернення до Білого дому знову почав просувати тему, щоб Данія передала Гренландію під контроль Сполучених Штатів.
У січні цього року він сказав, що вимагає передати цей острів під контроль США для будівництва системи ПРО "Золотий купол". За словами Трампа, якщо НАТО не діятиме негайно, Гренландію можуть захопити Росія чи Китай.
У тому ж місяці заступник глави адміністрації Білого дому Стівен Міллер сказав, що Гренландія має увійти до складу США як частина американської системи безпеки. Понад те, він виключив варіанти військового захоплення острова.