США заборонили імпорт продукції Huawei через загрозу нацбезпеці

Федеральна комісія зі зв'язку США (FCC) затвердила правила, за якими забороняється продаж та імпорт обладнання, що становить загрозу національній безпеці США, у тому числі китайських компаній Huawei Technologies, ZTE Corp, а також Hytera Communications.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки" .

Зазначається, що FCC має намір припинити видавати дозволи на нове телекомунікаційне обладнання Huawei Technologies та ZTE з міркувань національної безпеки.

Обговорення нових правил тривало протягом останніх двох років.

У червні 2021 року FCC проголосувала за просування плану щодо заборони надання дозволів на використання в американських телекомунікаційних мережах обладнання китайських компаній, включаючи Huawei та ZTE.

У березні 2021 року п'ять китайських компаній були включені до списку компаній, що становлять загрозу національній безпеці США відповідно до закону 2019 року, спрямованого на захист американських мереж зв'язку: Huawei Technologies, ZTE, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology та Zhejiang Dahua Technology Co.

Раніше повідомлялося, що ФБР підозрює компанію Huawei у перехопленні даних військових Сполучених Штатів Америки. Розслідування розпочали ще за часів президента Барака Обами.

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