ФБР подозревает, что гаджеты Huawei могли перехватить данные ВС США, - CNN

В ФБР заявили, что оборудование Huawei способно к перехвату и передаче конфиденциальных данных американских военных в Китай. Также речь идет и о разной информации касаемо ядерного арсенала США.

Расследование в отношении китайского гиганта начали еще при президентстве Барака Обамы, однако о его результатах не сообщали публично. Расследование было настолько секретным, что до 2019 о нем не знали большинство высокопоставленных чиновников Белого дома.

Во время расследования ФБР установило, что оборудование компании, которое размещено на вышках сотовой связи рядом с американскими военными базами, способно создавать помехи, а также перехватывать разговоры по линии Министерства обороны и людей, которые ответственны за ядерное вооружение.

В то же время специалисты считают, что довольно сложно доказать, что тот или иной пакет информации был похищен и отправлен за границу. Однако, другие источники, которые знакомы с расследованием, добавили, что в ФБР нет сомнения, что Huawei способно перехватывать не только коммерческий сотовый трафик, но и ограничены радиоволны.