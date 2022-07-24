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ФБР подозревает, что гаджеты Huawei могли перехватить данные ВС США, - CNN

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Воскресенье 24 июля 2022 19:03
ФБР подозревает, что гаджеты Huawei могли перехватить данные ВС США, - CNN Фото: ФБР подозревает, что гаджеты Huawei могли перехватить данные ВС США (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

ФБР подозревает компанию Huawei в перехвате данных военных Соединенных Штатов Америки. Расследование начали еще во времена президента Барака Обамы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В ФБР заявили, что оборудование Huawei способно к перехвату и передаче конфиденциальных данных американских военных в Китай. Также речь идет и о разной информации касаемо ядерного арсенала США.

Расследование в отношении китайского гиганта начали еще при президентстве Барака Обамы, однако о его результатах не сообщали публично. Расследование было настолько секретным, что до 2019 о нем не знали большинство высокопоставленных чиновников Белого дома.

Во время расследования ФБР установило, что оборудование компании, которое размещено на вышках сотовой связи рядом с американскими военными базами, способно создавать помехи, а также перехватывать разговоры по линии Министерства обороны и людей, которые ответственны за ядерное вооружение.

В то же время специалисты считают, что довольно сложно доказать, что тот или иной пакет информации был похищен и отправлен за границу. Однако, другие источники, которые знакомы с расследованием, добавили, что в ФБР нет сомнения, что Huawei способно перехватывать не только коммерческий сотовый трафик, но и ограничены радиоволны.

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