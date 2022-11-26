CША запретили импорт продукции Huawei из-за угрозы нацбезопасности

Федеральная комиссия по связи США (FCC) утвердила правила, по которым запрещается продажа и импорт оборудования, представляющего угрозу национальной безопасности США, в том числе китайских компаний Huawei Technologies, ZTE Corp, а также Hytera Communications.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки" .

Отмечается, что FCC намерена прекратить выдавать разрешения на новое телекоммуникационное оборудование Huawei Technologies и ZTE по соображениям национальной безопасности.

Обсуждение новых правил шло на протяжении последних двух лет.

В июне 2021 года FCC проголосовала за продвижение плана по запрету выдачи разрешений на использование в американских телекоммуникационных сетях оборудования китайских компаний, включая Huawei и ZTE.

В марте 2021 года пять китайских компаний были включены в список компаний, представляющих угрозу национальной безопасности США в соответствии с законом 2019 года, направленным на защиту американских сетей связи: Huawei Technologies, ZTE, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Zhejiang Dahua Technology Co.

Ранее сообщалось, что ФБР подозревает компанию Huawei в перехвате данных военных Соединенных Штатов Америки. Расследование начали еще во времена президента Барака Обамы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.