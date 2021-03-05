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США заблокировали транзакцию на 1 млрд долларов от новой власти Мьянмы, - Reuters

Новина українською → Вашингтон, Пятница 05 марта 2021 08:23
США заблокировали транзакцию на 1 млрд долларов от новой власти Мьянмы, - Reuters Фото: Минфин США (flickr com)
Автор: РБК-Украина

Военная хунта Мьянмы попыталась снять около 1 млрд долларов, которые хранятся в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Но американская сторона успела заморозить средства.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Сообщается, что сделка от 4 февраля, которую инициировал Центральный банк Мьянмы, была заблокирована мерами безопасности ФРС. Представитель ФРС Нью-Йорка отказался называть конкретных владельцев счетов, Минфин также отказался от комментариев.

Попытка перевести деньги была предпринята после того, как военные Мьянмы назначили нового управляющего Центральным банком и задержали чиновников-реформаторов во время переворота.

Также сообщается, что в официальном объяснении Центральный банк Мьянмы конкретно назван частью правительства Мьянмы. Решение США разрешает арест активов правительства Мьянмы после переворота.

Напомним, ранее сообщалось, что США ввели санкции против двух генералов после военного переворота Мьянмы.

В целом после незаконного свержения власти ограничения также вводили Канада, Европейский союз и Великобритания, в том числе, за разгоны протестующих, в результате которых были погибшие.

По данным ООН, после переворота погибли не менее 54 человек. Еще более 1 700 арестовали, в том числе 29 журналистов

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