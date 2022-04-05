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США заблокировали работу крупнейшего российского даркнет-рынка Hydra

Логотип Hydra (Фото: protos.com)
Автор: Константин Широкун

США ввели санкции против веб-ресурса Hydra - крупнейшей в России площадки по продаже незаконных товаров и услуг. На этой площадке за криптовалюту можно было приобрести наркотики, базы данных, заказать кибервымогательство и пр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов США.

Все имущество физических и юридических лиц в США, имеющих отношение к "Гидре", будет заблокировано. Операция против "Гидры" была проведена совместно с федеральной криминальной полицией Германии, которая во вторник отключила серверы Hydra в Германии и конфисковала биткоины на сумму 25 млн долларов.

Наркотики на "Гидре" продавались посредством так называемых закладок: после оплаты покупки клиент получал географические координаты, по которым находился тайник с искомым. На площадке было зарегистрировано около 17 млн клиентских аккаунтов и более 19 тысяч продавцов. Только в 2020 году товарооборот на "Гидре" составил не менее 1,23 млрд евро. Русскоязычный маркетплейс, на котором можно было купить наркотики и некоторые виды поддельных документов, работал с 2015 года.

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