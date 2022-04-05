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США заблокували роботу найбільшого російського даркнет-ринку Hydra

Логотип Hydra (Фото: protos.com)
Автор: Константин Широкун

США ввели санкції проти веб-ресурсу Hydra - найбільшого в Росії майданчика з продажу незаконних товарів і послуг. На цьому майданчику за криптовалюту можна було придбати наркотики, бази даних, замовити кібервимагання та ін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів США.

Все майно фізичних і юридичних осіб в США, що мають відношення до "Гідри", буде заблоковано. Операція проти "Гідри" була проведена спільно з Федеральною кримінальною поліцією Німеччини, яка у вівторок відключила сервери Hydra в Німеччині та конфіскувала біткоіни на суму 25 млн доларів.

Наркотики на "Гідрі" продавалися за допомогою так званих закладок: після оплати покупки клієнт отримував географічні координати, за якими знаходився схованка з шуканим. На майданчику було зареєстровано близько 17 млн клієнтських акаунтів і понад 19 тисяч продавців. Тільки у 2020 році товарообіг на "Гідрі" склав не менше 1,23 млрд євро. Російськомовний маркетплейс, на якому можна було купити наркотики та деякі види підроблених документів, працював з 2015 року.

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