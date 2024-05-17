У США заарештували українця, який допомагав КНДР заробити майже 7 млн доларів

Відомство повідомило, що ретельно продумана схема, спрямована на отримання доходів для Північної Кореї, порушуючи міжнародні санкції, включала проникнення в понад 300 американських фірм, зокрема в компанії та банки зі списку Fortune 500, а також крадіжку особистих даних понад 60 американців.

У заяві Міністерства юстиції йдеться про те, що зарубіжні ІТ-фахівці також намагалися отримати роботу і доступ до інформації у двох урядових установах США, хоча ці зусилля загалом виявилися безуспішними.

Держдепартамент США раніше повідомляв, що ця схема принесла Північній Кореї щонайменше 6,8 мільйона доларів. До цього причетні громадяни КНДР, які пов'язані з Департаментом військової промисловості Північної Кореї. Він займається розробкою балістичних ракет, виробництво зброї, а також програми досліджень і розробок.

Що відомо про українця

В обвинувальному висновку, поданому до федерального суду Вашингтона йдеться про те, що обвинувачення було висунуто проти 49-річної Крістіни Марі Чепмен із Лічфілд-Парку, українця Олександра Діденка з Києва та ще трьом іноземним громадянам.

Міністерство юстиції заявило, що Діденка обвинувачують у створенні фейкових акаунтів на американських платформах пошуку роботи у сфері ІТ та продажі їх закордонним ІТ-фахівцям, деякі з яких, на його думку, були північнокорейцями.

Інтернет-домен Діденка, upworksell.com, був конфіскований у четвер Міністерством юстиції. Ордери на обшук чотирьох будинків у США, пов'язаних із фермами з виробництва ноутбуків, контрольованими Діденком, були видані в Південному окрузі Каліфорнії, Східному окрузі Теннессі та Східному окрузі Вірджинії.