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В США арестовали украинца, который помогал КНДР заработать почти 7 млн долларов

Архивное фото: в США арестовали украинца (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители в США арестовали украинца, который помогал КНДР зарабатывать миллионы долларов в обход санкций.

Об этом заявило Министерство юстиции США, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ведомство сообщило, что тщательно продуманная схема, направленная на получение доходов для Северной Кореи, нарушая международные санкции, включала проникновение в более 300 американских фирм, в том числе в компании и банки из списка Fortune 500, а также кражу личных данных более 60 американцев.

В заявлении Министерства юстиции говорится о том, что зарубежные ИТ-специалисты также пытались получить работу и доступ к информации в двух правительственных учреждениях США, хотя эти усилия в целом оказались безуспешными.

Госдепартамент США ранее сообщал, что эта схема принесла Северной Корее по меньшей мере 6,8 миллиона долларов. К этому причастны граждане КНДР, которые связаны с Департаментом военной промышленности Северной Кореи. Он занимается разработкой баллистических ракет, производство оружия, а также программы исследований и разработок.

Что известно об украинце

В обвинительном заключении, поданном в федеральный суд Вашингтона говорится о том, что обвинение было выдвинуто против 49-летней Кристины Мари Чепмен из Личфилд-Парка, украинца Александра Диденко из Киева и еще трем иностранным гражданам.

Министерство юстиции заявило, что Диденко обвиняют в создании фейковых аккаунтов на американских платформах поиска работы в сфере ИТ и продаже их зарубежным ИТ-специалистам, некоторые из которых, по его мнению, были северокорейцами. 

Интернет-домен Диденко, upworksell.com, был конфискован в четверг Министерством юстиции. Ордера на обыск четырех домов в США, связанных с фермами по производству ноутбуков, контролируемыми Диденко, были выданы в Южном округе Калифорнии, Восточном округе Теннесси и Восточном округе Вирджинии.

Не первый случай в США

Ранее ФБР предупреждало предприятия от непреднамеренного найма IT-персонала из Северной Кореи.

Правоохранители заявляли, что мошенники-фрилансеры использовали возможности отдаленной работы, чтобы скрыть свою настоящую личность и заработать деньги для Пхеньяна.

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