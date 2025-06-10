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У США заарештували росіянина за відмивання 500 млн доларів через криптовалюту

Фото: Мін'юст США висунув обвинувачення росіянину (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Прокурори США висунули обвинувачення криптовалютному підприємцю в ухиленні від санкцій і порушенні експортного контролю. Він відмив понад 500 млн доларів і допоміг росіянам придбати конфіденційні американські технології.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Юрію Гугніну, засновнику компанії криптовалютних платежів Evita, висунули обвинувачення в шахрайстві з використанням електронних засобів і банківських операцій, відмиванні грошей та інших злочинах.

Його заарештували і притягнули до відповідальності в Нью-Йорку, повідомило Міністерство юстиції США.

Прокурори заявили, що Гугнін використовував свою компанію криптовалютних платежів для здійснення платежів від імені іноземних клієнтів за конфіденційну американську електроніку, включно з розробленим в Америці сервером, що підлягає експортному контролю, а також відмивав кошти для купівлі деталей для "Росатома".

"Гугнін приїхав до Сполучених Штатів і організував операцію з відмивання грошей під виглядом криптовалютного стартапу, який потім використовував для ухилення від санкцій і експортного контролю та шахрайства з фінансовими установами США", - заявив американський прокурор Джозеф Ночелла.

У листі судді Нью-Йорка прокурори заявили, що у Гугніна були "зв'язки з урядовцями в Росії та Ірані, які могли допомогти йому втекти від переслідування, включно зі співробітниками російських спецслужб".

 

Нагадаємо, у березні у США знайшли мертвою колишню федеральну прокурорку Джессіку Абер, яка розслідувала витоки ЦРУ та шахрайство росіян.

Також стало відомо, що США майже припинили брати участь у кількох робочих групах, які були створені для боротьби зі спробами Росії обійти санкції.

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