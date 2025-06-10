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В США арестовали россиянина за отмывание 500 млн долларов через криптовалюту

Фото: Минюст США предъявил обвинение россиянину (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Прокуроры США предъявили обвинение криптовалютному предпринимателю в уклонении от санкций и нарушении экспортного контроля. Он отмыл более 500 млн долларов и помог россиянам приобрести конфиденциальные американские технологии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Юрию Гугнину, основателю компании криптовалютных платежей Evita, были предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и банковских операций, отмывании денег и других преступлениях.

Он был арестован и привлечен к ответственности в Нью-Йорке, сообщило Министерство юстиции США.

Прокуроры заявили, что Гугнин использовал свою компанию криптовалютных платежей для совершения платежей от имени иностранных клиентов за конфиденциальную американскую электронику, включая разработанный в Америке сервер, подлежащий экспортному контролю, а также отмывал средства для покупки деталей для "Росатома".

"Гугнин приехал в Соединенные Штаты и организовал операцию по отмыванию денег под видом криптовалютного стартапа, который затем использовал для уклонения от санкций и экспортного контроля и мошенничества с финансовыми учреждениями США", - заявил американский прокурор Джозеф Ночелла.

В письме судье Нью-Йорка прокуроры заявили, что у Гугнина были "связи с правительственными чиновниками в России и Иране, которые могли помочь ему скрыться от преследования, включая сотрудников российских спецслужб".

Напомним, в марте в США нашли мертвой бывшего федерального прокурора Джессику Абер, которая расследовала утечки ЦРУ и мошенничество россиян.

Также стало известно, что США почти прекратили участвовать в нескольких рабочих группах, которые были созданы для борьбы с попытками России обойти санкции.

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