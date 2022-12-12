У США заарештували лівійця за підозрою у вибуху літака над Шотландією

Слідство припускає, що Масуд відіграв провідну роль у виготовленні бомби, яка вибухнула на борту пасажирського літака авіакомпанії PanAm, що прямував з Лондона до Нью-Йорка.

За яких обставин Масуда взяли під варту, наразі невідомо. Коли в США два роки тому висунули звинувачення проти чоловіка, він був ув'язнений у Лівії у справі про участь у нападі на берлінську дискотеку La Belle у 1986 році.

Внаслідок цього інциденту загинули двоє американських військовослужбовців і жінка з Туреччини. Колишнього співробітника лівійської розвідки було заарештовано ФБР та екстрадовано до США.

Внаслідок теракту, що стався у небі над Локербі 34 роки тому, загинули 270 людей, з яких 190 – громадяни США. До цього часу у цій справі було засуджено лише одну людину - колишнього офіцера лівійської розвідки Абдель Басіт аль-Міграхі. 2001 року його засудили до довічного ув'язнення, проте у 2009 році регіональний уряд Шотландії помилував чоловіка як смертельно хвору людину. Через три роки він помер у Лівії.

Вибух літака у небі над Локербі став найбільшим терактом на території Сполученого Королівства. 2003 року Лівія взяла на себе відповідальність за нього і виплатила родичам жертв компенсації.

Гаазький суд засудив Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського та Леоніда Харченка до довічного ув'язнення у справі про аварію малайзійського літака рейсу MH17 у 2014 році на Донбасі.

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