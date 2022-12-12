В США арестовали ливийца по подозрению во взрыве самолета над Шотландией

Следствие предполагает, что Масуд сыграл ведущую роль в изготовлении бомбы, которая взорвалась на борту пассажирского самолета авиакомпании PanAm, следовавшего из Лондона в Нью-Йорк.

При каких обстоятельствах Масуда взяли под стражу, пока неизвестно. Когда в США два года назад выдвинули обвинение против мужчины, он находился в заключении в Ливии по делу о предполагаемом участии в нападении на берлинскую дискотеку La Belle в 1986 году.

В результате этого инцидента погибли два американских военнослужащих и женщина из Турции. Бывший сотрудник ливийской разведки был арестован ФБР и экстрадирован в США.

В результате теракта, произошедшего в небе над Локерби 34 года назад, погибли 270 человек, из которых 190 - граждане США. До настоящего времени по этому делу был осужден только один человек - бывший офицер ливийской разведки Абдель Басит аль-Миграхи. В 2001 году его приговорили к пожизненному заключению, однако в 2009 году региональное правительство Шотландии помиловало мужчину как смертельно больного человека. Спустя три года он скончался в Ливии.

Взрыв самолета в небе над Локерби стал крупнейшим терактом на территории Соединенного Королевства. В 2003 году Ливия взяла на себя ответственность за него и выплатила родственникам жертв компенсации.

Гаагский суд приговорил Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко к пожизненному заключению по делу о крушении малайзийского самолета рейса MH17 в 2014 году на Донбассе.

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