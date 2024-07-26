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У США заарештували голову мексиканського наркокортелю "Сіналоа" та сина Ель Чапо

П'ятниця 26 липня 2024 14:53
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У США заарештували голову мексиканського наркокортелю "Сіналоа" та сина Ель Чапо Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Мексиканського наркобарона Ісмаеля "Ель Майо" Замбаду і сина його колишнього партнера Хоакіна "Ель Чапо" Гусмана затримали в четвер в Ель-Пасо, штат Техас. Ця подія стала великим успіхом для американської влади і може змінити кримінальний ландшафт Мексики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Замбада, один із найвпливовіших наркоторговців в історії Мексики, був співзасновником картелю "Сіналоа" разом з Ель Чапо, який був екстрадований до США у 2017 році і відбуває довічне ув'язнення. Замбада і Гусман Лопес, син Ель Чапо, обвинувачуються у США в постачанні великої кількості наркотиків, включно з фентанілом, що став головною причиною смерті американців віком від 18 до 45 років.

Замбаду і Гусмана Лопеса заарештували після приземлення на приватному літаку в Ель-Пасо. Замбада був заманений у США Гусманом Лопесом, за словами трьох чиновників, знайомих з операцією, які побажали залишитися анонімними.

Американська влада зробила наркобаронів ключовими цілями, часто укладаючи угоди про визнання провини в обмін на інформацію для упіймання інших високопоставлених членів картелю.

У 2008 році кривава міжкартельна війна вибухнула після арешту іншого лідера "Сіналоа". Сім'я цього лідера звинуватила Ель Чапо в організації арешту разом із мексиканською владою, що призвело до жорстокого розколу всередині картелю.

Гусман Лопес - один із чотирьох синів Ель Чапо, відомих як Лос Чапітос або Маленькі Чапо, які успадкували фракцію картелю Сіналоа після його арешту. Його брат, Овідіо Гусман, був заарештований минулого року й екстрадований у США.

Картель Сіналоа останніми роками став пріоритетною метою для американської влади, яка звинувачує його в тому, що він є найбільшим постачальником фентанілу до США.

Замбада і Гусману Лопесу висунуто численні обвинувачення у США за керівництво злочинними операціями картелю, включно з їхніми смертоносними мережами з виробництва і торгівлі фентанілом, як повідомив генеральний прокурор США Меррік Гарланд.

Нагадаємо, у 2019 році в Сполучених Штатах 62-річного лідера наркокартелю "Сіналоа" Хоакіна Гусмана, відомого як Ель Чапо, засудили до довічного ув'язнення без права на дострокове звільнення.

А у 2021 році в США дружину Ель Чапо, Емму Коронел Айспуро, затримали за підозрою у сприянні своєму чоловікові в управлінні його багатомільярдним картелем та організації його втечі з мексиканської в'язниці у 2015 році.

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