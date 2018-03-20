США и Южная Корея возобновляют приостановленные на время Олимпиады учения

Соединенные Штаты Америки и Южная Корея возобновляют приостановленные на время проведения зимней Олимпиады военные учения, передает DW со ссылкой на заявление министерства обороны Южной Кореи.

Сообщается, что военные учения США и Южной Кореи должны возобновиться уже с 1 апреля. В Пентагоне подтвердили информацию о начале маневров, которые "преследуют оборонительные цели". В США также отметили, что Северная Корея не должна рассматривать учения как провокации, а Пхеньян был заранее предупрежден о времени проведения и характере учений.

Напомним, ранее Федеральная служба разведки Германии сообщила, что баллистические ракеты Северной Кореи могут достичь территории ФРГ и всех стран Европы. Отметим, в начале марта лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с делегацией из Южной Кореи, на которой заявил о желании улучшить отношения между странами. Вскоре о намерении встретиться с Ким Чен Ыном заявил президент США Дональд Трамп.