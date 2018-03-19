Ракеты КНДР могут достичь Европы, - немецкая разведка

Баллистические ракеты Северной Кореи (КНДР) могут достичь территории Германии и всей Европы. Об этом сообщила Федеральная служба разведки (BND) Германии, передает Bild.

На закрытой встрече вице-президент BND Оле Диль на этой неделе проинформировал членов Бундестага, что можно с уверенностью сказать, что Северная Корея может теперь "достичь Европы и Германии своими ракетами".

Однако Диль также отметил, что переговоры между Южной и Северной Кореей являются признаком разрядки.

Напомним, в начале марта 2018 года лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с делегацией из Южной Кореи, на которой заявил о желании улучшения отношений между странами.

Вскоре о намерении встретиться с Ким Чен Ыном заявил президент США Дональд Трамп. Трамп считает, что Северная Корея будет придерживаться своих обещаний не проводить новых ракетных испытаний. КНДР не проводила ядерных испытаний с ноября 2017 года.