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США і Південна Корея відновлюють припинені на час Олімпіади навчання

НовиниПолітика    20.03.2018 - 10:45
Фото: Південна Корея (maxpixel.freegreatpicture)
Фото: Південна Корея (maxpixel.freegreatpicture)

Навчання США і Південної Кореї поновлюються з 1 квітня

Сполучені Штати Америки і Південна Корея відновлюють припинені на час проведення зимової Олімпіади військові навчання, передає DW з посиланням на заяву міністерства оборони Південної Кореї.

Повідомляється, що військові навчання США і Південної Кореї мають поновитися вже з 1 квітня. У Пентагоні підтвердили інформацію про початок маневрів, які "переслідують оборонні цілі". У США також зазначили, що Північна Корея не повинна розглядати навчання як провокації, а Пхеньян був заздалегідь попереджений про час проведення і характер навчань.

Нагадаємо, раніше Федеральна служба розвідки Німеччини повідомила, що балістичні ракети Північної Кореї можуть досягти території ФРН і всіх країн Європи. Зазначимо, на початку березня лідер КНДР Кім Чен Ин зустрівся з делегацією з Південної Кореї, на якій заявив про бажання поліпшити відносини між країнами. Незабаром про намір зустрітися з Кім Чен Ином заявив президент США Дональд Трамп.

 

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Теги: Сполучені Штати Америки, учения, Южная Корея
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