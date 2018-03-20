США і Південна Корея відновлюють припинені на час Олімпіади навчання

Сполучені Штати Америки і Південна Корея відновлюють припинені на час проведення зимової Олімпіади військові навчання, передає DW з посиланням на заяву міністерства оборони Південної Кореї.

Повідомляється, що військові навчання США і Південної Кореї мають поновитися вже з 1 квітня. У Пентагоні підтвердили інформацію про початок маневрів, які "переслідують оборонні цілі". У США також зазначили, що Північна Корея не повинна розглядати навчання як провокації, а Пхеньян був заздалегідь попереджений про час проведення і характер навчань.

Нагадаємо, раніше Федеральна служба розвідки Німеччини повідомила, що балістичні ракети Північної Кореї можуть досягти території ФРН і всіх країн Європи. Зазначимо, на початку березня лідер КНДР Кім Чен Ин зустрівся з делегацією з Південної Кореї, на якій заявив про бажання поліпшити відносини між країнами. Незабаром про намір зустрітися з Кім Чен Ином заявив президент США Дональд Трамп.