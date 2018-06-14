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США і Південна Корея відновить військові навчання, якщо КНДР вийде з переговорів, - Помпео

НовиниПолітика    14.06.2018 - 00:30
Фото: Майк Помпео (flickr.com)
Фото: Майк Помпео (flickr.com)

Якщо США побачать, що переговори з боку КНДР ведуться недобросовісно, військові навчання поновляться

Сполучені Штататы і Південна Корея відновлять спільні військові навчання, якщо Північна Корея буде недобросовісно вести переговори щодо своєї ядерної програми. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео, інформує Associated Press.

Помпео знаходиться в Південній Кореї після зустрічі Трампа та Кім Чен Ина, на якій президент США оголосив про рішення припинити військові навчання з Південною Кореєю.

Помпео повідомив, що особисто був присутній на зустрічі лідерів КНДР і США, коли Трамп чітко дав зрозуміти, що умовою "заморожування" військових навчань є добросовісні переговори.

Якщо США побачать, що переговори з боку КНДР ведуться недобросовісно, військові навчання відновляться.

Помпео повідомив, що Трамп у своїх висловлюваннях був дуже конкретних і чітко оголосив свої умови.

Нагадаємо, зустріч лідерів КНДР і США була закритою. За результатами саміту опубліковано текст підсумкової угоди між країнами, в якому Кім Чен Ин підтвердив свою тверду прихильність повній денуклеаризації Корейського півострова.

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Теги публікації: Майк Помпео, Сполучені Штати Америки, КНДР, соглашение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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