США і Південна Корея відновить військові навчання, якщо КНДР вийде з переговорів, - Помпео

Якщо США побачать, що переговори з боку КНДР ведуться недобросовісно, військові навчання поновляться

Сполучені Штататы і Південна Корея відновлять спільні військові навчання, якщо Північна Корея буде недобросовісно вести переговори щодо своєї ядерної програми. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео, інформує Associated Press.

Помпео знаходиться в Південній Кореї після зустрічі Трампа та Кім Чен Ина, на якій президент США оголосив про рішення припинити військові навчання з Південною Кореєю.

Помпео повідомив, що особисто був присутній на зустрічі лідерів КНДР і США, коли Трамп чітко дав зрозуміти, що умовою "заморожування" військових навчань є добросовісні переговори.

Якщо США побачать, що переговори з боку КНДР ведуться недобросовісно, військові навчання відновляться.

Помпео повідомив, що Трамп у своїх висловлюваннях був дуже конкретних і чітко оголосив свої умови.

Нагадаємо, зустріч лідерів КНДР і США була закритою. За результатами саміту опубліковано текст підсумкової угоди між країнами, в якому Кім Чен Ин підтвердив свою тверду прихильність повній денуклеаризації Корейського півострова.