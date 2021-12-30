США и Южная Корея согласовали проект договора об окончании Корейской войны

США и Южная Корея согласовали предварительный текст договора о прекращении Корейской войны. Государственный секретарь Энтони Блинкен выразил надежду, что документ положительно примут власти КНДР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

О согласовании предварительного текста договора о прекращении Корейской войны сообщил министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ен. По его словам, Вашингтон и Сеул фактически достигли соглашения по проекту. При этом детали он не уточнил.

Энтони Блинкен в свою очередь подчеркнул, что США не планируют враждебных действий в отношении КНДР (Корейской народной демократической республики). Он также добавил, что Вашингтон готов к встрече с представителями Сеула без предварительных условий.

"Мы надеемся, что КНДР положительно отреагирует на нашу информационную поддержку", - сказал госсекретарь.