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США и Южная Корея согласовали проект договора об окончании Корейской войны

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Сеул, Четверг 30 декабря 2021 18:49
США и Южная Корея согласовали проект договора об окончании Корейской войны Фото: Южная Корея и США согласовали текст договора о прекращении Корейской войны (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США и Южная Корея согласовали предварительный текст договора о прекращении Корейской войны. Государственный секретарь Энтони Блинкен выразил надежду, что документ положительно примут власти КНДР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

О согласовании предварительного текста договора о прекращении Корейской войны сообщил министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ен. По его словам, Вашингтон и Сеул фактически достигли соглашения по проекту. При этом детали он не уточнил.

Энтони Блинкен в свою очередь подчеркнул, что США не планируют враждебных действий в отношении КНДР (Корейской народной демократической республики). Он также добавил, что Вашингтон готов к встрече с представителями Сеула без предварительных условий.

"Мы надеемся, что КНДР положительно отреагирует на нашу информационную поддержку", - сказал госсекретарь.

Напомним, ранее Сеул заявил о готовности Северной Кореи, США и Китая объявить о прекращении Корейской войны.

Отметим, Корейская война длилась с 1950 по 1953 год. Она закончилась перемирием, а не мирным договором. Технически Северная и Южная Корея с тех пор находятся в состоянии войны.

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