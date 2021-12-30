США і Південна Корея погодили проект договору про закінчення Корейської війни

США і Південна Корея погодили попередній текст договору про припинення Корейської війни. Державний секретар Ентоні Блінкен висловив надію, що документ позитивно прийме влада КНДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Про узгодження попереднього тексту договору про припинення Корейської війни повідомив міністр закордонних справ Південної Кореї Чон ий Ен. За його словами, Вашингтон і Сеул фактично досягли угоди щодо проєкту. При цьому деталі він не уточнив.

Ентоні Блінкен своєю чергою підкреслив, що США не планують ворожих дій щодо КНДР (Корейської Народної Демократичної Республіки). Він також додав, що Вашингтон готовий до зустрічі з представниками Сеула без попередніх умов.

"Ми сподіваємося, що КНДР позитивно відреагує на нашу інформаційну підтримку", - сказав держсекретар.