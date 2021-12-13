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Сеул готов объявить о прекращении Корейской войны

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Сеул, Понедельник 13 декабря 2021 06:55
Сеул готов объявить о прекращении Корейской войны Фото: Южная Корея готова объявить о прекращении Корейской войны (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Северная и Южная Корея, США и Китай в принципе договорились объявить об официальном прекращении Корейской войны. Президент Южной Кореи Мун Чже Ин заявил, что переговоры еще не начались из-за требований КНДР.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на BBC.

В сентябре Ким Йо Чжон, влиятельная сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, дала понять, что ее страна может быть открыта для переговоров, если США откажутся от того, что она назвала "враждебной политикой" против них.

Мун Чже Ин сказал, что Северная Корея выдвинула это требование как предварительное условие для обсуждения.

Он отметил, что "из-за этого мы не можем сесть для обсуждения или переговоров по декларации. Мы надеемся, что переговоры будут начаты".

BBC пишет, что южнокорейский лидер сделал взаимодействие с Севером краеугольным камнем своего президентства и ранее утверждал, что официальное заявление об окончании войны сподвигнет Север отказаться от ядерного оружия.

Корейская война, длившаяся с 1950 по 1953 год, закончилась перемирием, а не мирным договором. Технически Северная и Южная Корея с тех пор находятся в состоянии войны.

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