Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

США и Южная Корея договорились о взаимных уступках в торговле

НовостиЭкономика    26.03.2018 - 19:57
Фото: США и Южная Корея договорились о взаимных уступках в торговле (Korea-USA)
Фото: США и Южная Корея договорились о взаимных уступках в торговле (Korea-USA)

Южная Корея и США договорились о внесении изменений в соглашение о зоне свободной торговли

Южная Корея и США договорились о внесении изменений в двустороннее соглашение о зоне свободной торговли. Об этом сообщил министр торговли Южной Кореи Ким Хен Чжон, передает DW.

Так, Южная Корея согласилась уменьшить объемы экспорта стали в США на 30% - до около 2,7 млн тонн в год, а Вашингтон согласился не облагать южнокорейскую сталь специальными пошлинами в 25%, которые были введены ранее в марте.

Также США согласились отсрочить введение 25% тарифов на пикапы из Южной Кореи на 20 лет - с 2021 к 2041 году.

В свою очередь, Сеул согласился увеличить количество импортируемых автомобилей американского производства, а также снизить требования по эмиссии вредных газов для американских автомобилей.

Как известно, Южная Корея занимает третью позицию среди крупнейших экспортеров стали в США в мире, уступая лишь Канаде и Бразилии.

Напомним, премьер-министр Японии Синдзо Абэ не исключает возможности организации трехсторонней встречи с участием президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына для решения проблемы похищенных японских граждан в 1970 годы разведкой КНДР.

Дело Скрипаля: российских дипломатов высылают из ряда стран (обновляется) В Госдепе США прокомментировали решение выслать российских дипломатов
Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, Южная Корея  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Далее будет самосуд": юрист рассказала, почему власти покрывают школьника-"нелюдя"
Футболисты называют его вторым папой: умер известный украинский тренер
Эксперты рассказали, в каких городах Украины живется лучше всего
"Пусть и моя доля там будет": 92-летняя пенсионерка стала Почетным волонтером Украины
On Top