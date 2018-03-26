США и Южная Корея договорились о взаимных уступках в торговле

Южная Корея и США договорились о внесении изменений в соглашение о зоне свободной торговли

Южная Корея и США договорились о внесении изменений в двустороннее соглашение о зоне свободной торговли. Об этом сообщил министр торговли Южной Кореи Ким Хен Чжон, передает DW.

Так, Южная Корея согласилась уменьшить объемы экспорта стали в США на 30% - до около 2,7 млн тонн в год, а Вашингтон согласился не облагать южнокорейскую сталь специальными пошлинами в 25%, которые были введены ранее в марте.

Также США согласились отсрочить введение 25% тарифов на пикапы из Южной Кореи на 20 лет - с 2021 к 2041 году.

В свою очередь, Сеул согласился увеличить количество импортируемых автомобилей американского производства, а также снизить требования по эмиссии вредных газов для американских автомобилей.

Как известно, Южная Корея занимает третью позицию среди крупнейших экспортеров стали в США в мире, уступая лишь Канаде и Бразилии.

Напомним, премьер-министр Японии Синдзо Абэ не исключает возможности организации трехсторонней встречи с участием президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына для решения проблемы похищенных японских граждан в 1970 годы разведкой КНДР.