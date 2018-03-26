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США і Південна Корея домовилися про взаємні поступки у торгівлі

НовиниЕкономіка    26.03.2018 - 19:57
Фото: США і Південна Корея домовилися про взаємні поступки у торгівлі (Korea-USA)
Фото: США і Південна Корея домовилися про взаємні поступки у торгівлі (Korea-USA)

Південна Корея і США домовились про внесення змін в угоду про зону вільної торгівлі

Південна Корея і США домовились про внесення змін до двосторонньої угоди про зону вільної торгівлі. Про це повідомив міністр торгівлі Південної Кореї Кім Хен Чжон, передає DW.

Так, Південна Корея погодилася зменшити обсяги експорту сталі в США на 30% - до близько 2,7 млн тонн у рік, а Вашингтон погодився не обкладати південнокорейську сталь спеціальними митами в 25%, які були введені раніше в березні.

Також США погодились відстрочити введення 25% тарифів на пікапи з Південної Кореї на 20 років - з 2021 до 2041.

У свою чергу, Сеул погодився збільшити кількість імпортованих автомобілів американського виробництва, а також знизити вимоги щодо емісії шкідливих газів для американських автомобілів.

Як відомо, Південна Корея займає третю позицію серед найбільших експортерів сталі в США у світі, поступаючись лише Канаді та Бразилії.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе не виключає можливості організації тристоронньої зустрічі за участю президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа і лідера Північної Кореї Кім Чен Ина для вирішення проблеми викрадених японських громадян в 1970 роки розвідкою КНДР.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Южная Корея  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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