США й Франція допомогли Україні знайти слабкі місця ППО Росії для ударів дронами, - FT

Українські дрони дедалі ефективніше вражають критичні об'єкти в Росії. Це стало можливим завдяки новій тактиці та підтримці західних партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

За даними видання, якщо раніше головною метою були масштабні атаки на нафтопереробні заводи, то тепер українські сили концентруються на ураженні найважливіших компонентів, без яких підприємства не можуть повноцінно працювати.

Такий підхід має не лише завдати шкоди, а й максимально ускладнити та здорожчити відновлення об'єктів для Росії.

Співрозмовники FT серед українських військових, операторів безпілотників та енергетичних фахівців розповіли, що кожна операція ретельно планується.

Перед вильотом оператори отримують рекомендації від інженерів щодо найбільш вразливих вузлів підприємств, а також мають запасні цілі на випадок, якщо основний об'єкт буде недоступним через роботу ППО чи інші обставини.

За словами операторів, дедалі частіше безпілотники повторно атакують вже пошкоджені об'єкти ще до завершення їхнього ремонту. Це не дозволяє російським підприємствам швидко відновити виробництво.

Яку роль відіграли США та Франція

Важливу роль у кампанії, як зазначають українські посадовці, відіграли розвіддані США та Франції.

Вони дали змогу скласти карту розташування російських систем протиповітряної оборони та визначити маршрути, якими безпілотники можуть обійти ППО і досягти цілей углиб Росії.

Крім того, західні розвіддані допомогли вдосконалити процес вибору цілей. Як пояснив голова Центру оборонних стратегій та колишній міністр оборони Андрій Загороднюк, українські штабні планувальники створили детальну карту російської енергетичної мережі.

Це дозволило визначити вузли, пошкодження яких може призвести до масштабних перебоїв у роботі системи, а також обладнання, яке найважче замінити.

Яка головна мета кампанії

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді заявив, що кампанія також спирається на систематичне знищення російських засобів ППО, радіолокації та радіоелектронної боротьби, що відкриває коридори для ударних дронів.

За його словами, головною метою ударів залишається руйнування джерел фінансування війни Росії та послаблення її військово-промислового комплексу.

"Мета чітка: знищити джерела, що фінансують війну Путіна, та військово-промисловий комплекс, який постачає зброю окупаційній армії", - заявив Бровді.

Він також наголосив, що українські підрозділи не мають наміру зменшувати інтенсивність далекобійних ударів по території Росії.