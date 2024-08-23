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США сьогодні оголосять новий пакет військової допомоги Україні на 125 млн доларів, - ЗМІ

Фото: прапор США та України (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Адміністрація президента США Джо направить Україні новий пакет військової допомоги на 125 млн. доларів. Офіційне оголошення може бути вже сьогодні, 23 серпня напередодні Дня незалежності України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

За словами офіційних осіб США, останній пакет допомоги включає:

  • ракети протиповітряної оборони;
  • боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • боєприпаси для Javelin та ряд інших протитанкових ракет;
  • системи та обладнання для боротьби з безпілотниками;
  • засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ);
  • артилерійські боєприпаси калібру 155-мм та 105-мм;
  • транспортні засоби та інше обладнання.

Зазначається, що зброя надається у рамках президентських повноважень щодо скорочення озброєння, а це означає, що вона береться із запасів Пентагону і може бути доставлена швидше.

Нагадаємо, що до цього заступник спікера Пентагону Сабріна Сінгх також анонсувала нові пакети оборонної допомоги Україні від США. Однак вона не повідомляла деталі.

Крім того, Сінгх заявила, що США дозволяють Україні завдавати удари по Курській області РФ.

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