США сьогодні оголосять новий пакет військової допомоги Україні на 125 млн доларів, - ЗМІ

Нагадаємо, що до цього заступник спікера Пентагону Сабріна Сінгх також анонсувала нові пакети оборонної допомоги Україні від США. Однак вона не повідомляла деталі.

Крім того, Сінгх заявила, що США дозволяють Україні завдавати удари по Курській області РФ.

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