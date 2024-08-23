США сегодня объявят новый пакет военной помощи Украине на 125 млн долларов, - СМИ

Напомним, что до этого заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх также анонсировала новые пакеты оборонной помощи Украине от США. Однако она не сообщала детали.

Кроме того, Сингх заявила, что США позволяют Украине наносить удары по Курской области РФ.

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