США сьогодні оголосять новий пакет військової допомоги Україні на 125 млн доларів, - ЗМІ

Адміністрація президента США Джо направить Україні новий пакет військової допомоги на 125 млн. доларів. Офіційне оголошення може бути вже сьогодні, 23 серпня напередодні Дня незалежності України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Зазначається, що зброя надається у рамках президентських повноважень щодо скорочення озброєння, а це означає, що вона береться із запасів Пентагону і може бути доставлена швидше.

Нагадаємо, що до цього заступник спікера Пентагону Сабріна Сінгх також анонсувала нові пакети оборонної допомоги Україні від США. Однак вона не повідомляла деталі.

Крім того, Сінгх заявила, що США дозволяють Україні завдавати удари по Курській області РФ.

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