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США сегодня объявят новый пакет военной помощи Украине на 125 млн долларов, - СМИ

Пятница 23 августа 2024 01:25
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США сегодня объявят новый пакет военной помощи Украине на 125 млн долларов, - СМИ Фото: флаг США и Украины (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Администрация президента США Джо направит Украине новый пакет военной помощи на 125 млн долларов. Официальное объявление может быть уже сегодня, 23 августа, накануне Дня независимости Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По словам официальных лиц США, последний пакет помощи включает в себя:

  • ракеты противовоздушной обороны;
  • боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
  • боеприпасы для Javelin и ряд других противотанковых ракет;
  • системы и оборудование для борьбы с беспилотниками;
  • средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ);
  • артиллерийские боеприпасы калибра 155-мм и 105-мм;
  • транспортные средства и другое оборудование.

Отмечается, что оружие предоставляется в рамках президентских полномочий по сокращению вооружению, а это означает, что оно берется из запасов Пентагона и может быть доставлено быстрее.

Напомним, что до этого заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх также анонсировала новые пакеты оборонной помощи Украине от США. Однако она не сообщала детали.

Кроме того, Сингх заявила, что США позволяют Украине наносить удары по Курской области РФ.

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