США выявили недостатки в решении ВТО по России и Украине

В правительстве США считают, что решение Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору между Россией и Украиной имеет серьезные недостатки. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в американских правительственных кругах.

Отметим, накануне вступило в силу решение третейской группы ВТО, которая признала правомерным ограничения России на транзит украинской продукции в третьи страны. По словам источника в правительстве США, решение было "преждевременным и не соответствовало стандартам международного права".

"Данное решение является неубедительным и проблематичным по объективным причинам", - подчеркнул он.

Как пишет Reuters, Вашингтон обратил внимание на это решение из-за того, что оно является первым связанным с вопросами национальной безопасности, который лежит в основе введения США пошлин на импорт стали и алюминия.

Напомним, в начале апреля Всемирная торговая организация стала на сторону РФ в транзитном споре с Украиной. Организация признала правомерность российских санкций в отношении транзита украинских товаров в Казахстан и Киргизию.

1 января 2016 года Россия в ответ на международные санкции ввела запрет на транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки из Украины, а также на транзит товаров, которые включены в санкционный список.